Что можно и нельзя делать в Варфоломеев день 24 июня, который называют Варнава Земляничник

Не рекомендуется устраивать пикники. Не стоит звенеть монетами, так как подобное может спровоцировать финансовые проблемы. Кроме того, запрещено есть овощи и фрукты с огорода. Нельзя ревновать. Предки верили, что ревность в Варфоломеев день может разрушить самый крепкий брак.