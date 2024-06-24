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Что можно и нельзя делать в Варфоломеев день 24 июня, который называют Варнава Земляничник

Что можно и нельзя делать в Варфоломеев день 24 июня на Варнаву Земляничника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 24 июня вспоминает святого Варфоломея. В народе отмечают Варфоломеев день. Однако существует второе название — Варнава Земляничник. Согласно приметам, с 24 июня в лесах начинала созревать земляника.

Что нельзя делать 24 июня

Не рекомендуется устраивать пикники. Не стоит звенеть монетами, так как подобное может спровоцировать финансовые проблемы. Кроме того, запрещено есть овощи и фрукты с огорода. Нельзя ревновать. Предки верили, что ревность в Варфоломеев день может разрушить самый крепкий брак.

Что можно делать 24 июня

По традиции, в указанный день было принято мириться с теми, с кем в ссоре. Варфоломеев день подходит для того, чтобы реализовать задуманное. Следует провести генеральную уборку.

Согласно приметам, вороны, сидящие на нижних ветках деревьев, говорят про дождь. На осадки также указывает солнце, которое утром в тучах. Про скорое похолодание предупреждают гуси, летящие против ветра.