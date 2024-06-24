Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода в Иркутске на неделю с 24 по 30 июня

Погода в Иркутске на неделю с 24 по 29 июня окажется теплой, но дождливой. Пять дней из семи синоптики обещают дождь в городе. Не избежать осадков и в понедельник, 24 июня. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске на неделю с 24 по 29 июня
— 24 числа в областном центре ожидается переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза, — говорят специалисты Иркутского Гидрометцентра. — Днем ветер подует с северо-запада со скоростью 5−10 м/с. Температура днем поднимется до +24…+26 градусов.
По данным Гидрометцентра России, в ночь на вторник в Иркутске столбики уличных термометров покажут +13 и снова выпадет небольшой дождь.
— Вероятность дождя ночью 25 июня 73%, прогнозируется до 1.7 миллиметров осадков, — уточняют метеорологи. — Днем во вторник переменная облачность, небольшой кратковременный дождь и до +26 градусов.
Ночью в среду в региональном центре облачно и дождь — ожидается до 2.6 миллиметров воды с небес. При этом и показатели термометра могут не обрадовать сибиряков — всего +12. Днем 26 июня в Иркутске облачно с прояснениями и также небольшой дождь — до 0.7 миллиметров осадков.
Ночью 27 июня в городе облачно, небольшой дождь и всего лишь +13 градусов.
— Днем в четверг в Иркутске +23, но снова дождь, — рассказали в Гидрометцентре страны. — Выпадет до 1.8 миллиметров. Вероятность осадков в течение суток 83%.
Дождь подарит сибирякам небесная канцелярия и днем 27 числа. Метеорологи сообщают о 7.1 миллиметров осадков. Он продолжит идти и ночью 28 июня.
— Вероятность дождя в пятницу — 79%, — говорят в Гидрометцентре России. — В ночные часы ждем до 6.2 миллиметров осадков, а днем — до 1.4 миллиметров.
Что касается температурных показателей, то ночью 28 числа за окном ощутимо прохладно — до +14 градусов. И спешим обрадовать — к выходным дням в Иркутск вернутся летние температуры. Так уже днем в последний будний день воздух прогреется до +27 градусов.
Погода в Иркутске на неделю с 24 по 30 июня: прогноз на выходные
В ночь на субботу в столице Приангарья выпадет последний на этой неделе дождь. Сотрудники Гидрометцентра страны предполагают, что будет до 1.3 миллиметров осадков, а температура воздуха составит +16 градусов. День 29 июня лучше провести где-нибудь на природе, так как в городе воздух раскалится до +29 градусов.
Погода в Иркутске 30 июня, по данным портала Гисметео, ожидается безоблачной и без осадков. Ночью в областном центре +15 градусов, а днем снова +29.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 24 по 30 июня.