Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода в Иркутске на неделю с 24 по 30 июня

Погода в Иркутске на неделю с 24 по 29 июня окажется теплой, но дождливой. Пять дней из семи синоптики обещают дождь в городе. Не избежать осадков и в понедельник, 24 июня. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».