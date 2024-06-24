Изменение русла Амура грозит Хабаровску большими проблемами

Амур может окончательно уйти от Хабаровска. Проблема, которая возникла не сейчас, решением которой много лет назад всерьёз занималось краевое правительство, обострилась вновь. И до такой степени, что всякое промедление только усугубит её..
Заместитель директора Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексей Махинов считает, что настало время принимать безотлагательные меры, иначе город потеряет реку Амур. Свою позицию он высказал ИА «Хабаровский край сегодня».
Протока плывущих камней
Амур у Хабаровска относится к рекам, которые в науке называются широкопойменные, то есть они имеют пойменно-русловые разветвления. Это необычные и трудно предсказуемые для анализа русловых процессов участки рек. Но есть некоторые общие закономерности, которые позволяют определять, что же на них происходит..
В районе Хабаровска сложилась такая ситуация, что река образует несколько больших рукавов, разделенных островами. Каждый из этих рукавов ведет себя по-своему, сильно отличаясь один от другого.
Русловые процессы Амура у Хабаровска долгое время развивались, не принося городу никаких неудобств. Однако человек стал активно вторгаться в природу, занимаясь дноуглубительными работами, постройкой береговых дамб
Амур, имея у Хабаровска большую излучину, прижимается своим правым берегом к скальным породам, которые не дают ему смещаться в эту сторону. А противоположный берег — в песчаных отложениях, а потому размывается. В результате излучина становится все более крутой.
В гидрологии давно установлено, что если излучина превышает величину 1,6 расстояния от прямой, которая соединяет ее верхнее и нижнее крылья, то река начинает ее размывать, то есть спрямлять реку. Такая картина сложилась и в районе Хабаровска. Амур устремился в протоку, стал размывать этот участок и образовал русло, которого раньше не было. Так возникла Пемзенская протока.
Правильное ее название — Пемзенская, от слова пемза — название вулканической породы, которая образуется при извержении вулкана. Эта порода очень легкая, до такой степени насыщена пустотами, что плывет по реке. Ее еще называют плывущие камни, а плывут они к нам из Китая, из бассейна реки Сунгари, где вулканы извергались еще в XVIII веке. Камни находили на берегах этой протоки Амура, отсюда ее название.
Протока со временем стала увеличиваться в размерах, расширяться, углубляться и перехватывать воду из основного русла, отправляя ее в обход города. И это стало опасно. В чем это выражается?.
Амур несет не только воду, но и большое количество песчаных наносов. Они хорошо видны, когда воды в реке мало. Наносы движутся в большом количестве, в год река около Хабаровска переносит песка и глины только во взвешенном состоянии около 22 миллионов тонн. Они во многом и определяют, какой берег река начинает размывать. Вода устремилась в Пемзенскую протоку, а наносы по инерции, в соответствии со строением русла Амура, направлялись туда, где и были раньше. Но там воды стало мало, и поток уже не может их переносить. Песчаные отложения накапливались и накапливались, пока перед Хабаровском в районе центральной набережной не образовался целый остров.
— По нашим подсчетам, здесь около 180 миллионов тонн наносов накопилось за несколько лет, — говорит Алексей Махинов. — Они стали надвигаться на городской водозабор, он расположен вблизи противоположного берега. Чистить его стало труднее, создается угроза его полного засыпания. Бороться с этим очень сложно. И потом, поскольку вода стала все больше и больше уходить в Пемзенскую протоку, туда переместилось и основное количество воды. Как теперь идет ледоход? Он начинается на протоке, а не в основном русле. И это очень тревожно. Лед с Пемзенской протоки выходил на мост, причем под углом, а опоры изначально рассчитаны на то, что глыбы льда идут напрямую. В связи с этим может уменьшиться устойчивость моста.
У реки свой особый нрав
И еще одна неблагоприятная тенденция. Вода достигает такого состояния, что она не только перехватывает основной поток, но и со временем начнет захватывать с собой наносы. И когда она их перехватит и отправит в Пемзенскую протоку, они начнут там накапливаться, что приведет к искривлению водного потока, возникнут излучины. В отдаленной перспективе создастся опасность для железной дороги. Русло станет широким, километра в два, и оно подойдет вплотную к железнодорожному полотну.
Специалисты, давно заметив все эти явления, забили тревогу. Тогда было принято решение перекрыть Пемзенскую и Бешеную протоки переливными дамбами, чтобы ограничить туда сток воды, отправить ее обратно в район Хабаровска. В 2006 году они были построены..
— Они сразу оказали положительное влияние на реку, — рассказывает Алексей Махинов. — Резко увеличилось количество воды в основном русле. Проблема, казалось, решена. Но так только казалось! К сожалению, Амур не такой простой, его не так-то легко усмирить, у реки свой нрав, она живет по своим законам. Породы, в которых протекает река, — песчано-глинистые по составу и легко размываются. И плотины, состоящие из больших камней, которыми перекрыли протоки, стали постепенно оседать все ниже и ниже. Наступили наши большие наводнения 2013 года и последующие — в 2019, 2020, 2021 годах, и дамбы не выдержали. В результате в протоке Пемзенской правый берег оказался размытым. Дамба, которая там была закреплена у берега, просела настолько, что вода ее обошла, и теперь правее переливной плотины образовался глубокий канал.
Его ширина 60 метров, глубина — 8−9 метров по замерам в конце прошлого года. Протока стала забирать воду из основного русла Амура. И все, что было сделано, а на это были потрачены большие деньги, может быть напрасным.
Пемзенская протока больше, чем Рейн
Что будет дальше? Хотя в ближайшие годы мы не ожидаем больших наводнений, поскольку наступает период низкой водности, летние паводки все равно будут. И они станут расширять и углублять этот обходной канал. С каждым годом он станет все увеличиваться, перехватывая воду из Амура. И опять для Хабаровска обострятся все те же, казалось бы, уже решенные проблемы — судоходство, безопасность железной дороги, городской водозабор..
— Ученые нашего института проводят ежегодный мониторинг, делают измерения, следят, как меняется ситуация, — отметил Алексей Махинов. — И соответственно, все результаты в виде отчетов мы представляем правительству края. Оно серьезно озадачено этой проблемой, и, думаю, в ближайшие годы, пока еще не поздно, ее решат.
Необходимо провести более детальную ревизию состояния дамбы и подготовить проект ее реконструкции. Понятно, что это очень дорого. Протока — мощный поток воды, с которым трудно бороться. И ведь речь идет только о протоке Пемзенской, а есть еще и Бешеная..
Если мы решим проблему с Пемзенской протокой, вода пойдет по Бешеной, поэтому строительство или реконструкцию следует вести сразу по обеим плотинам. Интересно, что даже сейчас протока Пемзенская сравнима с Рейном, одной из крупнейших рек Европы. А в дальнейшем протока может снова стать больше, чем сам Амур. Если мы будем откладывать решение проблемы, то потеряем время. И тогда с каждым годом на строительство или реконструкцию дамб денег понадобится все больше и больше.
— На самом деле географически более восточным городом России является не Владивосток, как ошибочно считают многие, а именно Хабаровск, — заметил Алексей Махинов. — И когда я говорю об этом на научных конференциях, многие удивляются. И этот самый крупный на востоке страны город должен остаться стоять на Амуре.