Изменение русла Амура грозит Хабаровску большими проблемами

— Они сразу оказали положительное влияние на реку, — рассказывает Алексей Махинов. — Резко увеличилось количество воды в основном русле. Проблема, казалось, решена. Но так только казалось! К сожалению, Амур не такой простой, его не так-то легко усмирить, у реки свой нрав, она живет по своим законам. Породы, в которых протекает река, — песчано-глинистые по составу и легко размываются. И плотины, состоящие из больших камней, которыми перекрыли протоки, стали постепенно оседать все ниже и ниже. Наступили наши большие наводнения 2013 года и последующие — в 2019, 2020, 2021 годах, и дамбы не выдержали. В результате в протоке Пемзенской правый берег оказался размытым. Дамба, которая там была закреплена у берега, просела настолько, что вода ее обошла, и теперь правее переливной плотины образовался глубокий канал.

Его ширина 60 метров, глубина — 8−9 метров по замерам в конце прошлого года. Протока стала забирать воду из основного русла Амура. И все, что было сделано, а на это были потрачены большие деньги, может быть напрасным.