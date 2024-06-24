В Хабаровске пройдет форум семей «Родные — Любимые»

С 6 по 7 июля в Хабаровске на территории ТОГУ пройдет форум семей «Родные — Любимые», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Принять участие в форуме примет 500 человек со всего региона, это школьники от 10 до 17 лет, а также их родители, бабушки, дедушки, сестры и братья. Для участников проведут психологические, образовательные и творческие мастер-классы и лекции.
«Организатором мероприятия выступает Российское движение детей и молодежи. Семейные форумы пройдут в каждом регионе России, в том числе и в Хабаровском крае. Наша цель — объединить семьи, где родители, бабушки и дедушки вместе с детьми готовы активно включиться в деятельность Движения, стать соавторами проектов и мероприятий, трансляторами ценностей Движения», — рассказала заместитель Председателя Совета регионального отделения «Движения первых» по проектной деятельности Валентина Левкова.
Зарегистрироваться на участие можно до 30 июня.