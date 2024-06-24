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Мэрия ищет подрядчика на доставку 18 киосков в Новосибирск за 4,3 миллиона

Сейчас киоски находятся в Московской области.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия ищет подрядчика, который перевезет 18 киосков из Подмосковья в Новосибирск. По данным с сайта госзакупок, максимальная цена контракта — 4,3 миллиона рублей.

— Оказание услуг по доставке нестационарных торговых объектов под печатную продукцию в количестве 18 штук из города Москвы. Дата подведения итогов определения поставщика — 27 июня, — уточнили на сайте.

Заказчиком выступает департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города.

Отметим, что сейчас киоски для печатной продукции находятся в деревне Андреевское под Москвой. Департамент сообщит точный адрес доставки только после заключения контракта, в течение трех дней с момента подписания документа.

Когда павильоны прибудут в столицу Сибири, их необходимо будет забрать до 20 июля.

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