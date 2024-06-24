В Хабаровске прошел общегородской Крестный ход

23 июня 2024 года Хабаровск встретил Праздник Святой Троицы. Празднование началось с Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, которую возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Сотни прихожан из разных храмов епархии собрались в главном соборе края, чтобы разделить радость праздника, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.
День Святой Троицы — это один из двенадцати главнейших после Пасхи праздников в Православии. Его также называют Пятидесятница, Сошествие Святого Духа или Днем рождения Церкви. В этот день кафедральный собор, как и любой храм епархии, был благоукрашен цветами и зелеными березками, как символ того, что всю красоту мира Господь сотворил для человека. Праздничная Божественная литургия в день Святой Троицы перешла в Великую вечерню, у которой есть несколько особенностей: в мирную ектению добавляются особые прошения о благодати Святого Духа, а кульминация — это чтение коленопреклоненных молитв, которые прочитал правящий архиерей и духовенство. В этот момент все участники богослужения стоят на коленях в молитве.
На паперти Успенского собора владыка митрополит совершил молебен, после чего окропил верующих святой водой.
По окончании Крестного хода празднование продолжилось в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского на сцене «Ракушка». Народные гулянья открыл хор Хабаровской епархии.
— Сегодня день рождения Церкви. Мы с вами, по милости Божией, являемся веточками большого организма. Мы большая семья. Этот концерт — наш главный подарок вам, — произнес вступительное слово настоятель Спасо-Преображенского собора протоирей Георгий Сивков.
Для гостей праздника выступили лучшие коллективы Хабаровского края. Также воспитанники воскресных школ принимали активное участие в концерте. Все желающие могли попробовать вкусную кашу и чай.
Возле сцены прошла ярмарка, на которой была представлена продукция Петропавловского женского монастыря, некоторых хабаровских храмов и городских мастеров. Тут же проходили мастер-классы для детей и взрослых, на одном из них можно было изготовить игрушку из шерсти.
— Очень хороший праздник, после Крестного хода нас накормили вкусной кашей, дети спели такие прекрасные песни: о Родине, о душе, было общение и радость встреч. Наверно, таким и должен быть день рождения Церкви, когда люди радуются, что они вместе с Богом! — поделилась прихожанка Елена Морозова.