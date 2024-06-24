В Хабаровске прошел общегородской Крестный ход

День Святой Троицы — это один из двенадцати главнейших после Пасхи праздников в Православии. Его также называют Пятидесятница, Сошествие Святого Духа или Днем рождения Церкви. В этот день кафедральный собор, как и любой храм епархии, был благоукрашен цветами и зелеными березками, как символ того, что всю красоту мира Господь сотворил для человека. Праздничная Божественная литургия в день Святой Троицы перешла в Великую вечерню, у которой есть несколько особенностей: в мирную ектению добавляются особые прошения о благодати Святого Духа, а кульминация — это чтение коленопреклоненных молитв, которые прочитал правящий архиерей и духовенство. В этот момент все участники богослужения стоят на коленях в молитве.