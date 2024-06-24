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В Хабаровске прошел общегородской Крестный ход

После завершения крестного хода всех ждал праздничный концерт и солдатская каша.

Источник: Приамурская метрополия

23 июня 2024 года Хабаровск встретил Праздник Святой Троицы. Празднование началось с Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, которую возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Сотни прихожан из разных храмов епархии собрались в главном соборе края, чтобы разделить радость праздника, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.

День Святой Троицы — это один из двенадцати главнейших после Пасхи праздников в Православии. Его также называют Пятидесятница, Сошествие Святого Духа или Днем рождения Церкви. В этот день кафедральный собор, как и любой храм епархии, был благоукрашен цветами и зелеными березками, как символ того, что всю красоту мира Господь сотворил для человека. Праздничная Божественная литургия в день Святой Троицы перешла в Великую вечерню, у которой есть несколько особенностей: в мирную ектению добавляются особые прошения о благодати Святого Духа, а кульминация — это чтение коленопреклоненных молитв, которые прочитал правящий архиерей и духовенство. В этот момент все участники богослужения стоят на коленях в молитве.

После богослужения начался общегородской Крестный ход. Широкая река верующих под общую радостную молитву потекла от стен Спасо-Преображенского кафедрального собора по улице Тургенева до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери. День выдался погожий, лучи солнца ярко вспыхивали на крестах, иконах и хоругвях, которые словно плыли над землей. Молитва сопровождалась перезвоном колоколов двух соборов.

На паперти Успенского собора владыка митрополит совершил молебен, после чего окропил верующих святой водой.

По окончании Крестного хода празднование продолжилось в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского на сцене «Ракушка». Народные гулянья открыл хор Хабаровской епархии.

— Сегодня день рождения Церкви. Мы с вами, по милости Божией, являемся веточками большого организма. Мы большая семья. Этот концерт — наш главный подарок вам, — произнес вступительное слово настоятель Спасо-Преображенского собора протоирей Георгий Сивков.

Для гостей праздника выступили лучшие коллективы Хабаровского края. Также воспитанники воскресных школ принимали активное участие в концерте. Все желающие могли попробовать вкусную кашу и чай.

Возле сцены прошла ярмарка, на которой была представлена продукция Петропавловского женского монастыря, некоторых хабаровских храмов и городских мастеров. Тут же проходили мастер-классы для детей и взрослых, на одном из них можно было изготовить игрушку из шерсти.

— Очень хороший праздник, после Крестного хода нас накормили вкусной кашей, дети спели такие прекрасные песни: о Родине, о душе, было общение и радость встреч. Наверно, таким и должен быть день рождения Церкви, когда люди радуются, что они вместе с Богом! — поделилась прихожанка Елена Морозова.

религии