Летний уровень цен: в Новосибирске подешевели яйца, овощи и арбузы

В частности, огурцы подешевели на 26,6%, помидоры — на 7,7%, а яйца — на 10,6%. Также в магазинах города наблюдается снижение цены на арбузы, которые достигли летнего уровня: сейчас их можно приобрести по цене от 69 до 99 рублей за килограмм.