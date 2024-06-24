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Летний уровень цен: в Новосибирске подешевели яйца, овощи и арбузы

В частности, огурцы подешевели на 26,6%

Источник: РИА "Новости"

Новосибирскстат сообщает о снижении цен на аграрную продукцию и овощи с фруктами в мае этого года.

Цены на аграрную продукцию в Новосибирской области уменьшились на 2,8%, а на овощи и фрукты — на 9,9%.

В частности, огурцы подешевели на 26,6%, помидоры — на 7,7%, а яйца — на 10,6%. Также в магазинах города наблюдается снижение цены на арбузы, которые достигли летнего уровня: сейчас их можно приобрести по цене от 69 до 99 рублей за килограмм.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, в тоже время стоимость минимальной продуктовой корзины выросла на 3,2%.