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Красноярский «Енисей-СТМ» одержал крупную победу над московской «Славой»

Матч состоялся в рамах чемпионата России по регби.

Источник: Клуб "Енисей-СТМ"

В Красноярске на стадионе «Авангард» состоялся регбийный матч между местным «Енисеем-СТМ» и московской командой «Слава». Игра завершилась крупной победой сибиряков со счётом 57:12.

У красноярской команды попытки занесли Франсуа Кляйнханс, Антон Макаренко, Рамиль Гайсин, М’Джей Пельцер и Константин Узунов. Дублями отличились Франсуа Эстерхейзен и Давид Месхи.

У москвичей попытки занесли Игорь Абрамов и Глеб Фарков.

Отметим, что после прошедших 15 матчей чемпионата России по регби красноярцы продолжает удерживать первое место в турнирной таблице.

Следующая игра «Енисей-СТМ» команды состоится 30 июня в Красноярске с казанской командой «Стрела-Ак Барс».

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