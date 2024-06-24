Красноярский «Енисей-СТМ» одержал крупную победу над московской «Славой»

В Красноярске на стадионе «Авангард» состоялся регбийный матч между местным «Енисеем-СТМ» и московской командой «Слава». Игра завершилась крупной победой сибиряков со счётом 57:12.
У красноярской команды попытки занесли Франсуа Кляйнханс, Антон Макаренко, Рамиль Гайсин, М’Джей Пельцер и Константин Узунов. Дублями отличились Франсуа Эстерхейзен и Давид Месхи.
У москвичей попытки занесли Игорь Абрамов и Глеб Фарков.
Отметим, что после прошедших 15 матчей чемпионата России по регби красноярцы продолжает удерживать первое место в турнирной таблице.
Следующая игра «Енисей-СТМ» команды состоится 30 июня в Красноярске с казанской командой «Стрела-Ак Барс».