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«Почему именно сейчас?»: видео из Суйфэньхэ заставило прослезиться приморцев

Кадры были предоставлены китайско-российским издательством.

Источник: PrimaMedia.ru

Видео из Суйфэньхэ заставило прослезиться приморцев. Кадры были предоставлены китайско-российским издательством Biang (18+).

На фрагменте видно, что в городе сейчас максимально неприятная погодная обстановка. После ливня в Суйфэньхэ пешеходная улица превратилась в водный поток.

Отмечается, что владельцы магазинов и ресторанов укрепляют входы в свои заведения мешками с песком.

Также власти проводят очистку каналов для сточных вод и ливнёвок в центре города.

Приморцы очень расстроились, потому что некоторым предстоит путешествие в этот популярный среди жителей Приморья китайский город.

«Я в шоке. Мы там как раз отель забронировали, слезы на глазах», «Ужас, какой хаос творится», «Начался сезон дождей, у соседей тоже неприятненько», «Слезу пустила тоже. Там мои родственники сейчас отдыхают. Почему именно сейчас такая погода ужасная?».