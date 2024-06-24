«Почему именно сейчас?»: видео из Суйфэньхэ заставило прослезиться приморцев

«Я в шоке. Мы там как раз отель забронировали, слезы на глазах», «Ужас, какой хаос творится», «Начался сезон дождей, у соседей тоже неприятненько», «Слезу пустила тоже. Там мои родственники сейчас отдыхают. Почему именно сейчас такая погода ужасная?».