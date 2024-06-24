«Почему именно сейчас?»: видео из Суйфэньхэ заставило прослезиться приморцев

Видео из Суйфэньхэ заставило прослезиться приморцев. Кадры были предоставлены китайско-российским издательством Biang (18+).
На фрагменте видно, что в городе сейчас максимально неприятная погодная обстановка. После ливня в Суйфэньхэ пешеходная улица превратилась в водный поток.
Отмечается, что владельцы магазинов и ресторанов укрепляют входы в свои заведения мешками с песком.
Также власти проводят очистку каналов для сточных вод и ливнёвок в центре города.
Приморцы очень расстроились, потому что некоторым предстоит путешествие в этот популярный среди жителей Приморья китайский город.
«Я в шоке. Мы там как раз отель забронировали, слезы на глазах», «Ужас, какой хаос творится», «Начался сезон дождей, у соседей тоже неприятненько», «Слезу пустила тоже. Там мои родственники сейчас отдыхают. Почему именно сейчас такая погода ужасная?».