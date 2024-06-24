Жару до +42 градусов пообещали на этой неделе в Шымкенте

29 июня обещает быть чистое небо. Температура в среднем остановится на отметке +30 градусов. Максимальная температура составит +38 градусов, минимальная — в районе +22 градусов. Прогнозируемая скорость ветра — 5,9 м/с. 30 июня, по прогнозам, будет переменная облачность. Средняя температура составит +28 градусов. Воздух может прогреться и до +33 градусов, но ночью похолодает до +23 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.