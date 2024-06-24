Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 25 тыс единиц контрафакта изъяли новосибирские таможенники

В Новосибирске таможенники изъяли более 25 тысяч единиц контрафакта.

Источник: Сибирское таможенное управление

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Сибирского таможенного управления, в Новосибирске с начала года таможенники изъяли 25,6 тысяч единиц контрафактной продукции.

Большая часть выявленного контрафакта составили 25,6 тысяч товаров народного потребления: зажигалки, батарейки, очки и брелоки.

Также 13 тысяч единиц выпало на детские игрушки и 432 единицы составила табачная продукция.

Напомним, что неустойку с концессионера за поликлинику требует минздрав Новосибирской области.

таможня