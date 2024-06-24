В Перми фестиваль «Крылья Пармы» с участием Су-35 запланирован на 13 июля

Фестиваль «Крылья Пармы» с участием Су-35 запланирован на 13 июля, сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, минобороны согласовало выступление в краевом центре пилотажной группы «Русские витязи» в составе шести истребителей Су-35. Они станут хедлайнером фестиваля. Ведутся переговоры об участии группы «Стрижи» на МиГ-29.
Площадкой фестиваля может стать аэродром Фролово.
Напомним, «Крылья Пармы» — это ежегодный авиационный фестиваль. В 2023 году в Перми выступила пилотажная группа «Русь». Тогда событие собрало 17 тысяч человек.