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В Перми фестиваль «Крылья Пармы» с участием Су-35 запланирован на 13 июля

Ведутся переговоры о выступления группы «Стрижи» на МиГ-29.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Фестиваль «Крылья Пармы» с участием Су-35 запланирован на 13 июля, сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, минобороны согласовало выступление в краевом центре пилотажной группы «Русские витязи» в составе шести истребителей Су-35. Они станут хедлайнером фестиваля. Ведутся переговоры об участии группы «Стрижи» на МиГ-29.

Площадкой фестиваля может стать аэродром Фролово.

Напомним, «Крылья Пармы» — это ежегодный авиационный фестиваль. В 2023 году в Перми выступила пилотажная группа «Русь». Тогда событие собрало 17 тысяч человек.