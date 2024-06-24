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Приморский вуз требует с экс-студента 800 тыс. руб. за отказ идти в армию

Выпускник медицинского университета нарушил договор, заключённый при поступлении на учёбу.

Источник: Аргументы и факты

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ через суд пытается взыскать со своего бывшего студента почти 800 тыс. рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края».

По утверждению представителей вуза, эта сумма была затрачена из федерального бюджета на военную подготовку медика, пока он проходил обучение. А взыскать её хотят, так как бывший студент не исполнил условия договора о прохождении военной службы по контракту после окончания университета.

В исковых требованиях говорится, что в 2017 году молодой человек, который сейчас превратился в ответчика, был зачислен на первый курс вуза по специальности «лечебное дело». Тогда же между студентом и ТГМУ был заключён договор об обучении по программе военной подготовки в военном учебном центре при университете. Согласно договору, после завершения обучения новоиспечённый доктор должен был отправиться не в поликлинику или больницу, а на военную службу по контракту. Однако в июле 2023 года, когда выпускник покинул стены альма-матер, он отказался заключать контракт о прохождении военной службы.

Дело рассматривается Советским районным судом Владивостока, и судебное заседание по гражданскому иску назначено на сегодня, 24 июня.

образование