Кто «подставил» леопарда Мартина: тигра приняли за другого хищника в Приморье

«Также известно, что за этот год леопард ни разу не был замечен в конфликтах в этом районе — в отличие от тигров. В этих местах живет леопард Leo 252M Мартин Фьерро (такое имя он получил от своего Хранителя леопарда, папы римского Франциска), он часто фиксируется на оленеферме “Гамовского” участка нацпарка “Земля леопарда”, и добычи у него там (собственно, оленей) — предостаточно», — добавили сотрудники организации.