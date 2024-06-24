Кто «подставил» леопарда Мартина: тигра приняли за другого хищника в Приморье

Сотрудники приморского нацпарка «Земля леопарда» рассказали, что люди обвинили дикого дальневосточного леопарда в похищении собаки в домовладении у бухты Спасения полуострова Гамова, в окрестностях села Витязь. Однако это оказался амурский тигр, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Специалисты отметили, что провели тщательное расследование. Согласно результатам, единственный обнаруженный кошачий след — тигриный. Об этом свидетельствует ширина пятки, которая достигает 8,7 см. Отпечаток на земле глубокий, а значит, и весит хищник больше леопарда. Кроме того, выделяются крупные пальцев лапы, что также свойственно именно тигриным следам.
«Также известно, что за этот год леопард ни разу не был замечен в конфликтах в этом районе — в отличие от тигров. В этих местах живет леопард Leo 252M Мартин Фьерро (такое имя он получил от своего Хранителя леопарда, папы римского Франциска), он часто фиксируется на оленеферме “Гамовского” участка нацпарка “Земля леопарда”, и добычи у него там (собственно, оленей) — предостаточно», — добавили сотрудники организации.
Ранее «КП» писала об амурском тигренке, который вышел к людям без мамы.