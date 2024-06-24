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Засушливое пекло до +33 °C: сильная жара вернулась в Красноярск

Последняя неделя июня порадует красноярцев жаркой, ясной и сухой погодой.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 84% 749 мм рт. ст. +30°
Источник: РИА "Новости"

По данным синоптиков, ежедневно температура воздуха будет держаться в пределах +29… +33 °C. Самое пекло придется на вторую половину недели.

По ночам уличные термометры будут показывать от +15 до +18 °C.

Осадков в прогнозе нет. Ветер ожидается преимущественно восточного направления, от умеренного до слабого, временами — штиль. Вероятно, такие метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Атмосферное давление до пятницы будет держаться в пределах нормы, а в уки-энд станет низким — 731−739 мм рт.