Засушливое пекло до +33 °C: сильная жара вернулась в Красноярск

По данным синоптиков, ежедневно температура воздуха будет держаться в пределах +29… +33 °C. Самое пекло придется на вторую половину недели.
По ночам уличные термометры будут показывать от +15 до +18 °C.
Осадков в прогнозе нет. Ветер ожидается преимущественно восточного направления, от умеренного до слабого, временами — штиль. Вероятно, такие метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
Атмосферное давление до пятницы будет держаться в пределах нормы, а в уки-энд станет низким — 731−739 мм рт.