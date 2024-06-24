90% грязи в атмосферу. Предприятия в Кузбассе отодвинули экопрограммы

Больше всего впечатляет отставание по рекультивации. Из той площади, что нарушили угольщики за год, они должны были восстановить не менее 23%, а на деле вышло чуть более 8%. Объясняют тем, что рекультивация — одно из наиболее затратных и длительных мероприятий. В отвалы ушло породы в два раза больше от запланированного — почти 14 тонн на тонну добытого угля. Уровень размещения отходов во внешних отвалах — 50% от образованных (по плану менее 42%). Это связывают с увеличением глубины работ на разрезах и усложнением горно-геологических условий, что приводит к опережающему росту объёмов вскрышных пород и их размещению на внешних отвалах.