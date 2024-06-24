90% грязи в атмосферу. Предприятия в Кузбассе отодвинули экопрограммы

Добыча в Кузбассе сократилась, цены на уголь упали. В нелёгких экономических условиях предприятия отодвинули на последнее место экологические программы.
В 2020 г. была принята программа развития угольной промышленности России до 2035 года. С тех пор ежегодно Минэнерго докладывает, как угольщики её выполняют. Подробнее — у «АиФ в Кузбассе».
Хвастать особо нечем.
По итогам мониторинга в 2023 г. наибольшее отставание наблюдается в природоохранных мероприятиях: плановых значений достигли только два показателя из восьми. Сначала о хорошем: сброс загрязнённых сточных вод уже сейчас значительно меньше плана, причём в 2−2,5 раза. В остальном похвастать нечем. Удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу — 2,5 кг/т добычи (а хотелось бы 2,36). За год предприятия выбросили в атмосферу более 90% загрязняющих веществ от образованных, что значительно превышает план (66%).
Больше всего впечатляет отставание по рекультивации. Из той площади, что нарушили угольщики за год, они должны были восстановить не менее 23%, а на деле вышло чуть более 8%. Объясняют тем, что рекультивация — одно из наиболее затратных и длительных мероприятий. В отвалы ушло породы в два раза больше от запланированного — почти 14 тонн на тонну добытого угля. Уровень размещения отходов во внешних отвалах — 50% от образованных (по плану менее 42%). Это связывают с увеличением глубины работ на разрезах и усложнением горно-геологических условий, что приводит к опережающему росту объёмов вскрышных пород и их размещению на внешних отвалах.
Эконалог поднимут?
Во время рабочей группы по экологии в Новокузнецке директор департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Пётр Бобылев напомнил предприятиям, что плата за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду) по вскрышным породам остаётся неизменной: «Если там будут изменения — хотя бы рубль или два за тонну, то для отрасли это будет крайне болезненно. Те цели, которые у нас стоят в программе развития угольной промышленности по объёму рекультивации, были одним из основных доводов перед природоохранным блоком эту плату не менять».
Он отметил, что разрезы всё больше вскрыши использовали в рекультивацию и за 5−7 лет почти пятикратно увеличили объём обратного вовлечения. Но в последние два года отскочили назад, и уровень годового вовлечения пород в обратную засыпку упал вдвое.
Есть объективная причина: новые месторождения пока без добычи, а объёмы вскрыши огромны. Однако основная причина в том, что предприятия стали направлять меньше финансовых ресурсов на рекультивацию, ссылаясь на проблемы отрасли. «Нам нужно будет в этом году выйти на совместные разумные решения, на пошаговый план. Не палочный — никого не будем заставлять рекультивировать всё. Иначе вопрос об изменении платы за НВОС за вскрышу станет неминуемым», — предупредил Пётр Бобылев.