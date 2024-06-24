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Земельные участки освободились от воды в Хабаровском крае

В воде остаются еще несколько территорий.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае от воды освободились ранее подтопленные земельные участки в селе Второй Сплавной. По данным регионального управления МЧС, в зоне подтопления остаются еще два участка — здесь и в Васильевке. Также не ушла вода с внутрипоселковой дороги в Видном Вяземского района. Проехать тут можно. Подробнее о паводковой обстановке — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Повышенная водность после прошедших осадков сохраняется на южных реках. На Уссури между селами Лончаково и Новосоветское все еще поднимается вода.

«В Центре управления в кризисных ситуациях организовано постоянное взаимодействие со специалистами Дальневосточного УГМС, ЕДДС районов, главами поселений. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия», — сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным на утро 24 июня, на реке Бикин в районе села Лесопильное уровень воды упал на один сантиметр и составляет 411 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления — 410 сантиметров.

На других реках обстановка такая:

— река Уссури в районе села Лончаково — 379 сантиметров (плюс 15 сантиметров за сутки, отметка неблагоприятного явления — 350 сантиметров);

— река Уссури в районе села Шереметьево — 808 сантиметров (плюс 13 сантиметров за сутки, отметка неблагоприятного явления — 810 сантиметров);

— Уссури в районе села Венюково — 379 сантиметров (плюс 13 сантиметров за сутки, отметка неблагоприятного явления — 400 сантиметров);

— река Хор в районе поселка Хор — 741 сантиметр (минус 13 сантиметров за сутки, отметка неблагоприятного явления — 780 сантиметров).

— река Подхоренок в районе села Дормидонтовка — 442 сантиметров (плюс 16 сантиметров за сутки, отметка неблагоприятного явления — 550 сантиметров).