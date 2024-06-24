Земельные участки освободились от воды в Хабаровском крае

В Хабаровском крае от воды освободились ранее подтопленные земельные участки в селе Второй Сплавной. По данным регионального управления МЧС, в зоне подтопления остаются еще два участка — здесь и в Васильевке. Также не ушла вода с внутрипоселковой дороги в Видном Вяземского района. Проехать тут можно. Подробнее о паводковой обстановке — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".