Аналитика Yota: в регионе растет интерес к поездкам в Турцию

В 2024 году россияне охладели к Египту и все чаще стали выбирать Китай. С января по май число туристов из России в КНР выросло более чем на четверть, что вывело эту страну в топ популярных зарубежных направлений этого года. При этом активно растет спрос и на экзотические варианты путешествий: Маврикий, Мальдивы и Марокко. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов.
Лидерство среди самых востребованных заграничных направлений удерживает Турция. Более того, за пять месяцев число поездок в эту страну выросло еще на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Второе и третье место заняли Казахстан (-25% год к году) и Беларусь (+10%).
Четвертую строчку занимают ОАЭ, где до начала лета наблюдается высокий туристический сезон. Однако за год интерес к Эмиратам снизился на 6%. Замыкает топ-5 Китай. За год число поездок в КНР выросло на 26%, что позволило ему обогнать Египет и Таиланд — поток туристов в эти страны, напротив, снизился на 49% и 62% соответственно.
При этом россияне распробовали и другие дальние направления. В основном активнее всего растет интерес к странам Азии и Африки. Так, популярность Мальдив у туристов из РФ выросла в 7 раз, Маврикия — в 6 раз, Японии — 2,4 раза, Марокко — 1,6 раза.
Туристические предпочтения сибиряков разделились поровну между Турцией и Казахстаном. Оба направления привлекательны для путешественников. С начала года число поездок в эти страны из регионов Сибири увеличилось на 25%. Вместе с тем у жителей Кемеровской области на первом месте остается Казахстан. На втором месте по популярности Турция, за год число поездок в эту страну незначительно выросло.
В заграничных поездках чаще всего россияне пользуются Telegram. По данным Yota, это приложение стало самым популярным в роуминге, сместив с первой строчки VK, а за год активность путешествующих абонентов в мессенджере выросла на 26%. Замыкает первую тройку YouTube. Кроме того, путешественники часто пользуются в роуминге музыкальными сервисами и картографическими сервисами.
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