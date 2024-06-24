Аналитика Yota: в регионе растет интерес к поездкам в Турцию

В 2024 году россияне охладели к Египту и все чаще стали выбирать Китай. С января по май число туристов из России в КНР выросло более чем на четверть, что вывело эту страну в топ популярных зарубежных направлений этого года. При этом активно растет спрос и на экзотические варианты путешествий: Маврикий, Мальдивы и Марокко. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов.