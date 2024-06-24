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Сотни домов остались без горячей воды в Советском районе Красноярска

Отключение горячей воды затронуло жителей почти 40 улиц.

Источник: Reuters

В Советском районе Красноярска 24 июня сотни домов остались без горячей воды. Специалисты СГК проводят очередной этап проверки теплосетей в контуре ТЭЦ-3, который продлится до 3 июля.

Отключение горячей воды затронуло дома почти на 40 улицах в Советском районе: 9 мая, 78-й Добровольческой Бригады, Взлётная, Батурина, Водопьянова, Мате Залки, Партизана Железняка, Молокова, Петра Ломако, Шахтёров, Урванцева и многие другие.

Полный список домов, которые попали под отключение горячей воды, можно узнать в специальном материале krsk.aif.ru.

Следующее масштабное отключение горячей воды запланировано с 15 по 24 июля. Проверки теплосетей будут проходить в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном и Свердловском районах города.

ЖКХ