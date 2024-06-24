Грозу и +26 обещает погода в Иркутске 24 июня 2024

Жара не собирается уходить из областного центра, как и дожди. Погода в Иркутске 24 июня 2024 вновь удивит сибиряков своими контрастами. Так, в столицу региона придет жара до +26. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 24 июня 2024
— Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Днем в областном центре воздух прогреется до +24…+26, — поделились в метеобюро.
Погода в Иркутске 24 июня 2024 будет более милостива, чем в регионе. Местами по Приангарью ожидаются порывы северного ветра до 15−18 м/с. Также возможны грозы и дожди, утром туман.
При облачной погоде воздух прогреется до +16, а если выглянет солнце, то до +31.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из питомника «К-9» в дикую природу выпустили трех спасенных медвежат. Их спасли от гибели весной прошлого года.