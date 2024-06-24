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Грозу и +26 обещает погода в Иркутске 24 июня 2024

Жара до +26 придет в Иркутск 24 июня.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 84% 749 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

Жара не собирается уходить из областного центра, как и дожди. Погода в Иркутске 24 июня 2024 вновь удивит сибиряков своими контрастами. Так, в столицу региона придет жара до +26. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 24 июня 2024

— Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Днем в областном центре воздух прогреется до +24…+26, — поделились в метеобюро.

Погода в Иркутске 24 июня 2024 будет более милостива, чем в регионе. Местами по Приангарью ожидаются порывы северного ветра до 15−18 м/с. Также возможны грозы и дожди, утром туман.

При облачной погоде воздух прогреется до +16, а если выглянет солнце, то до +31.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из питомника «К-9» в дикую природу выпустили трех спасенных медвежат. Их спасли от гибели весной прошлого года.