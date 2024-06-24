В Иркутске с 1 июля стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте составит 30 рублей

Как сообщает пресс-служба городской администрации, повышение цен на проезд обусловлено несколькими факторами. Во-первых, экономической ситуацией: удорожанием горюче-смазочных материалов, ростом цен на запчасти, шины и комплектующие, необходимостью индексации заработной платы водителям и кондукторам. Второй причиной является большой разрыв между стоимостью проезда и его себестоимостью.
По данным перевозчиков, экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутске в два раза выше, чем плата за поездку. Он составляет около 60 рублей с человека. Действующий тариф в Иркутске является одним из самых низких в России. Средняя стоимость проезда на перевозку пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в стране составляет около 40 рублей.
Последний раз стоимость проезда в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутске поднималась в 2022 году, индекс потребительских цен на услуги за период действия стоимости составляет 120%.Разница между реальной и утвержденной стоимостью проезда компенсируется путем заключения муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам и оплатой за выполненную работу из средств бюджета города.