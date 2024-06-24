В Иркутске с 1 июля стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте составит 30 рублей

По данным перевозчиков, экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутске в два раза выше, чем плата за поездку. Он составляет около 60 рублей с человека. Действующий тариф в Иркутске является одним из самых низких в России. Средняя стоимость проезда на перевозку пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в стране составляет около 40 рублей.