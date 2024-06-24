В Кузбассе стартовал первый день научно-популярного фестиваля «Динотерра»

В первый день участников мероприятия ожидают экскурсии (путевая автобусная экскурсия "От мезозоя до уездного города, велосипедный маршрут, пеший маршрут, экотропа и различные выездные экскурсии). На площади знаний будут включать мультфильмы для детей, проведут динойогу, квартирник и представят сказки на ночь с актёрами из Мариинска. Также будут работать лаборатории, выставки, Шестаковский музей, проведут мастер-классы и другое.