В Кузбассе стартовал первый день научно-популярного фестиваля «Динотерра»

В чебулинском с. Шестаково стартовал первый день научно-популярного фестиваля «Динотерра». Он продлится до 30 июня.
В первый день участников мероприятия ожидают экскурсии (путевая автобусная экскурсия "От мезозоя до уездного города, велосипедный маршрут, пеший маршрут, экотропа и различные выездные экскурсии). На площади знаний будут включать мультфильмы для детей, проведут динойогу, квартирник и представят сказки на ночь с актёрами из Мариинска. Также будут работать лаборатории, выставки, Шестаковский музей, проведут мастер-классы и другое.
Мы писали, что, по словам одного из организаторов фестиваля Никиты Гирина (он также основал и проводит больше десяти лет «Грелку» в Шерегеше), первые три-четыре будних дня — это время для науки и экскурсий.
Вторая половина недели будет посвящена шоу-программам и сосредоточена на основной поляне. Здесь пройдёт традиционное карнавальное шествие, на которое зовут гостей в нарядах не только динозавров, но и пещерных людей, мамонтов и прочих древностей. Также гости выстроятся в светящуюся фигуру динозавра и передадут привет космосу.