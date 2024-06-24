Красноярцев просят воздержаться от прогулок по «Гремячей гриве»

Такая просьба администрации эко-парка «Гремячая грива» связано с тем, что 24 июня на территории будет проходить повторная обработка от клещей. Они будут работать на благоустроенной части: на дорожках, детских и спортивных площадок, а также на территории от первого визит-центра до оврага.