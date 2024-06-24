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Красноярцев просят воздержаться от прогулок по «Гремячей гриве»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня горожан просят не гулять по эко-парка.

Источник: НИА Красноярск

Такая просьба администрации эко-парка «Гремячая грива» связано с тем, что 24 июня на территории будет проходить повторная обработка от клещей. Они будут работать на благоустроенной части: на дорожках, детских и спортивных площадок, а также на территории от первого визит-центра до оврага.

«Рекомендуем воздержаться от прогулок — это небезопасно для организма. И еще важно! Мы по-прежнему рекомендуем пользоваться репеллентами и осматривать себя после прогулок. Ведь полностью уничтожить кровососов в лесу невозможно», — написали в соцсетях эко-парка.

экология