Кемеровский бизнесмен обманул иностранную компанию на 46 млн рублей

Как сообщает кузбасская полиция, 47-летний кемеровский предприниматель обвиняется в мошенничестве в отношении иностранной компании на сумму более 46 млн рублей. На него завершили расследование уголовного дела.
Следствие считает, что обвиняемый, будучи директором коммерческой организации, через Интернет заключил контракт с иностранной компанией. По условиям договора он обязан был продать фирме 10 тыс. тонн энергетического угля. За это он получил 46 млн рублей, деньгами распорядился по своему усмотрению, но уголь не отправил, предоставив заведомо подложные заявки на перевозку грузов железнодорожным транспортом.
На имущество подозреваемого наложили арест, следователи допросили более 40 свидетелей, провели обыски и установили контракт с иностранцами, которые передали все необходимые сведения и документ (для этого нанимали переводчиков).
Предприниматель вину не признал. Материалы дела направили на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.