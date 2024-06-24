Кемеровский бизнесмен обманул иностранную компанию на 46 млн рублей

Следствие считает, что обвиняемый, будучи директором коммерческой организации, через Интернет заключил контракт с иностранной компанией. По условиям договора он обязан был продать фирме 10 тыс. тонн энергетического угля. За это он получил 46 млн рублей, деньгами распорядился по своему усмотрению, но уголь не отправил, предоставив заведомо подложные заявки на перевозку грузов железнодорожным транспортом.