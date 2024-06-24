В Иркутске начался активный снос будок бродячих собак

«Объекты убрали в микрорайонах Юбилейный, Первомайский, Зеленый, на бульваре Рябикова, в Пограничном переулке, на улицах Лермонтова, Сибирских Партизан, Гражданская, Ледовского, Розы Люксембург, Трактовая, Почтамтская, Рабочего Штаба, Поленова, Николаева, Советская, Дорожная, на Плишкинском тракте», — рассказали в пресс-службе городской администрации, уточнив, что с начала года в столице Приангарья ликвидировано более 40 незаконно построенных для бесхозных псов будок.