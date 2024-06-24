В Иркутске начался активный снос будок бродячих собак

«Объекты убрали в микрорайонах Юбилейный, Первомайский, Зеленый, на бульваре Рябикова, в Пограничном переулке, на улицах Лермонтова, Сибирских Партизан, Гражданская, Ледовского, Розы Люксембург, Трактовая, Почтамтская, Рабочего Штаба, Поленова, Николаева, Советская, Дорожная, на Плишкинском тракте», — рассказали в пресс-службе городской администрации, уточнив, что с начала года в столице Приангарья ликвидировано более 40 незаконно построенных для бесхозных псов будок.
По словам начальника отдела санитарного состояния комитета городского обустройства мэрии Иркутска Елены Демьянчиковой, «неравнодушные жители» в основном обустраивают жилища для бродячих собак «во дворах, около торговых центров, социальных учреждений, вблизи детских и строительных площадок»:
«Делать это категорически запрещено, поскольку животные начинают собираться в стаи, защищать свое место обитания и проявлять агрессию», — напомнила чиновница.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В соответствии с пунктом 40 статьи 95 Правил благоустройства Иркутска запрещено устанавливать будки, устраивать лежанки, создавать условия для обитания и размножения бездомных животных. Такие действия расцениваются как административное правонарушение.
К слову, напомним, по статистике Ивано-Матренинской детской клинической больницы, в прошлом году медицинская помощь понадобилась 534 детям, пострадавшим от укусов собак.