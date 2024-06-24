В Приангарье начнут производить глюкометры нового поколения

Иркутская компания «Медтехсервис» запускает производство инновационных глюкометров, позволяющих сделать процедуру забора крови из пальца безболезненной. Это очень актуально для страдающих сахарным диабетом, которым нужно измерять уровень глюкозы несколько раз в сутки.
— Компания «Медтехсервис» занимается производством медицинских изделий для больных сахарным диабетом с 2018 года. Завод открылся в Иркутске при поддержке Корпорации развития Иркутской области. Это тот самый пример, когда благодаря активной позиции и готовности сотрудничать руководство компании смогло привлечь максимальные меры поддержки — финансовые и нефинансовые. Компания не только запустила производство, но и ищет новые рынки сбыта продукции, в том числе зарубежные, а также развивает технологию, что, конечно, заметят все пользователи глюкометров, в том числе жители Иркутской области, — отметила заместитель министра экономического развития и промышленности региона Светлана Васильева.
Еще одна отличительная особенность нового устройства — оно пересылает результаты анализа на смартфон. Это упрощает контроль за состоянием больных и делает их жизнь более комфортной.
— Главным преимуществом устройства является безболезненный метод забора крови из пальца. Это исключает факторы страха и дискомфорта при проколе пальца, также способствует снижению риска инфекций и повышает удобство использования за счет упрощения 70% процедур, поскольку требуется всего одно устройство. Кроме того, минимизация медицинских отходов, например, одноразовые ланцеты уже не понадобятся, что является значимым плюсом в экологическом аспекте, — рассказал генеральный директор ООО «Медтехсервис» Владимир Жувак.
Массовое производство инновационных глюкометров «Медтехсервис» планирует начать в январе 2025 года после того, как получит регистрационное удостоверение. Компания намерена производить 500 тысяч глюкометров в год. Приборы можно будет приобрести в аптеках. В планах предприятия поставлять их также в медицинские учреждения.
Напомним, с начала 2024 года компания «Медтехсервис» является участником инициированного Президентом России национального проекта «Производительность труда», благодаря которому на предприятии внедряются технологии бережливого производства, реализуются планы по оптимизации и повышению эффективности работы предприятия.