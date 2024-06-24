В Приангарье начнут производить глюкометры нового поколения

— Компания «Медтехсервис» занимается производством медицинских изделий для больных сахарным диабетом с 2018 года. Завод открылся в Иркутске при поддержке Корпорации развития Иркутской области. Это тот самый пример, когда благодаря активной позиции и готовности сотрудничать руководство компании смогло привлечь максимальные меры поддержки — финансовые и нефинансовые. Компания не только запустила производство, но и ищет новые рынки сбыта продукции, в том числе зарубежные, а также развивает технологию, что, конечно, заметят все пользователи глюкометров, в том числе жители Иркутской области, — отметила заместитель министра экономического развития и промышленности региона Светлана Васильева.