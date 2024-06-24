Шквал с ливнем и градом: на Омскую область надвигается непогода

По данным Обь-Иртышского УГМС, 24 июня в регионе ожидается неблагоприятная погода. Омскую область накроют кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы и град. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 20 м/с.
В МЧС России по Омской области местных жителях предупредили о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями. Из-за непогоды возможно повреждение линий связи и электропередачи, срывы кровли со зданий и сооружений, а также падение слабо закреплённых конструкций.
Омичам рекомендуют не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Также стоит избегать опасных мест и укрыться в помещении. При перепадах напряжения в электросети лучше обесточить дома все приборы.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодой, местным жителям нужно оперативно сообщить об этом по телефонам: 01,