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Шквал с ливнем и градом: на Омскую область надвигается непогода

Омичам рекомендуют избегать опасных мест и укрыться в помещении.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 70% 751 мм рт. ст. +25°
Источник: Om1.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, 24 июня в регионе ожидается неблагоприятная погода. Омскую область накроют кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы и град. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 20 м/с.

В МЧС России по Омской области местных жителях предупредили о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями. Из-за непогоды возможно повреждение линий связи и электропередачи, срывы кровли со зданий и сооружений, а также падение слабо закреплённых конструкций.

Омичам рекомендуют не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Также стоит избегать опасных мест и укрыться в помещении. При перепадах напряжения в электросети лучше обесточить дома все приборы.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодой, местным жителям нужно оперативно сообщить об этом по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78−78−78.