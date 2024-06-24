Шквал с ливнем и градом: на Омскую область надвигается непогода

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодой, местным жителям нужно оперативно сообщить об этом по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26 , 8 (3812) 44−91−00 , при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78−78−78.