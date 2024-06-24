За год промпредприятия Кузбасса выбросили 90% загрязняющих веществ в воздух

В нелёгких экономических условиях, когда добыча угля сократилась, промышленные предприятия Кузбасса отодвинули на последнее место экологические программы. В 2020 г. была принята программа развития угольной промышленности России до 2035 года, но многое из неё не выполняют.
Так, как стало известно «АиФ в Кузбассе», по итогам мониторинга в 2023 г. в природоохранных мероприятиях плановых значений достигли только два показателя из восьми. Удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 2,5 кг/т добычи (а хотелось бы 2,36). За год предприятия выбросили в атмосферу более 90% загрязняющих веществ от образованных, что значительно превышает план (66%).
Большое отставание и по рекультивации. Из той площади, что нарушили угольщики за год, они должны были восстановить не менее 23%, а вышло чуть более 8%. В отвалы ушло породы в два раза больше от запланированного — почти 14 тонн на тонну добытого угля. Уровень размещения отходов во внешних отвалах — 50% от образованных (по плану менее 42%).
Мы писали, что это связывают с увеличением глубины работ на разрезах и усложнением горно-геологических условий, что приводит к опережающему росту объёмов вскрышных пород и их размещению на внешних отвалах.