За год промпредприятия Кузбасса выбросили 90% загрязняющих веществ в воздух

Большое отставание и по рекультивации. Из той площади, что нарушили угольщики за год, они должны были восстановить не менее 23%, а вышло чуть более 8%. В отвалы ушло породы в два раза больше от запланированного — почти 14 тонн на тонну добытого угля. Уровень размещения отходов во внешних отвалах — 50% от образованных (по плану менее 42%).