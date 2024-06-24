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В Хабаровске скончался бывший ректор ДВГМУ Борис Михайлович Когут

В Хабаровске простятся с почетным профессором Дальневосточного государственного медицинского университета Борисом Михайловичем Когутом.

Источник: Reuters

В Хабаровске простятся с почетным профессором Дальневосточного государственного медицинского университета Борисом Михайловичем Когутом. Он скончался на 85-м году жизни. Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале «Здравый смысл 27».

Борис Михайлович начинал работать фельдшером в больнице и завершил свой трудовой путь в качестве ректора университета, которым руководил с 1994 по 2005 год. Благодаря его стараниями Хабаровский государственный медицинский институт решением Правительства Российской Федерации стал Дальневосточным государственным медицинским университетом и получил международное призвание. Решением ученого совета университета от 30 мая 2017 года Борису Михайловичу присвоено звание почетного профессора ДВГМУ.