В Хабаровске скончался бывший ректор ДВГМУ Борис Михайлович Когут

Борис Михайлович начинал работать фельдшером в больнице и завершил свой трудовой путь в качестве ректора университета, которым руководил с 1994 по 2005 год. Благодаря его стараниями Хабаровский государственный медицинский институт решением Правительства Российской Федерации стал Дальневосточным государственным медицинским университетом и получил международное призвание. Решением ученого совета университета от 30 мая 2017 года Борису Михайловичу присвоено звание почетного профессора ДВГМУ.