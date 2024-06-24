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Празднование Дня города-2024. Какие концерты пройдут 29 и 30 июня?

АиФ-Новосибирск публикует полную программу празднования Дня города.

Источник: Сиб.фм

Стала известна программа празднования Дня города в Новосибирске в 2024 году. Праздничные дни продлятся два дня — 29 и 30 июня. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

29 июня

Главными площадками празднования Дня города станут парк «Арена» на левом берегу Новосибирска и Михайловская набережная.

29 июня торжество начнется в 9:00. В это время пройдет церемония возложения цветов к памятнику одного из основателей Новосибирска — Николая Тихомирова. Мероприятие состоится на Заельцовском кладбище;

С 10:00 до 15:00 пройдет мероприятие «Новосибирск спортивный» на Михайловской набережной, где пройдет зарядка с олимпийскими чемпионами и спортивным мероприятием «Сибирский предел»;

С 15:00 начнется праздничный концерт в честь 131-летия со дня основания города Новосибирска в КК им. В. Маяковского;

В 16:00 новосибирцы смогут посетить фестиваль электронной музыки имени Эдуарда Артемьева. Мероприятие состоится на Михайловской набережной;

В 19:00 пройдет рок-фестиваль «Ветер Сибири», где примет участие группа «Парк Горького» на Михайловской набережной.

30 июня

В воскресенье в Новосибирске пройдут заключительные мероприятия на Михайловской набережной с 12 часов. В пресс-службе мэрии сообщили, что праздничная будет состоять из нескольких блоков.

С 12:00 до 13:00 состоится открытие Дня города с участием руководства города и области;

В 13:00 — открытие проекта «Обские фестивали» и парад судов;

С 14:00 до 15:00 пройдет проект «Город поет» (в составе хора — дети и взрослые, которые исполнят песни о семье, дружбе и мире, а также официальный гимн Года семьи);

С 15:00 новосибирцев ждет танцевальный проект «Город танцует», где тысяча человек станцуют вальс в одном общем круге. Отметим, что поучаствовать в мероприятии может любой желающий;

С 21:00 до 22:00 выступит группа «Пицца».

Кроме этого, 30 июня на территории Михайловской набережной пройдет программа «Семейный парк» для детско-семейной аудитории.

30 июня в парке «Арена» с 12:00 до 22:00 новосибирцев ждет выступление победителей творческого конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска», а также приглашенные артисты: певец Kamazz, шоу-группа «Аврора».

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