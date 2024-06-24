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У спасателей вызывает тревогу количество утонувших в Новосибирске

За прошедшую неделю утонули три человека.

Источник: Соцсети

В МАСС Новосибирска рассказали, что за прошедшую неделю в городских водоёмах утонули 3 человека — все мужчины.

В воскресенье, 23 мая, на акватории спасли девушку 2006 г.р., которую уносило течением.

Без происшествий не обошёлся и понедельник, 24 июня — утром группа водолазов вытащила из воды ещё одного утонувшего.

Спасатели регулярно публикуют профилактические посты о правилах поведения на водоёмах, разговаривают с отдыхающими лично.

«Неужели у вас не возникало вопроса для чего мы проделываем такую профилактическую работу с вами? Неужели вам на столько хочется “купаться”, что вы запросто жертвуете своей жизнью?», — говорится в новом сообщении МАСС Новосибирска.

Накануне спасатели вновь заострили внимание жителей и гостей Новосибирска о безопасности на воде.