У спасателей вызывает тревогу количество утонувших в Новосибирске

В МАСС Новосибирска рассказали, что за прошедшую неделю в городских водоёмах утонули 3 человека — все мужчины.
В воскресенье, 23 мая, на акватории спасли девушку 2006 г.р., которую уносило течением.
Без происшествий не обошёлся и понедельник, 24 июня — утром группа водолазов вытащила из воды ещё одного утонувшего.
Спасатели регулярно публикуют профилактические посты о правилах поведения на водоёмах, разговаривают с отдыхающими лично.
«Неужели у вас не возникало вопроса для чего мы проделываем такую профилактическую работу с вами? Неужели вам на столько хочется “купаться”, что вы запросто жертвуете своей жизнью?», — говорится в новом сообщении МАСС Новосибирска.
Накануне спасатели вновь заострили внимание жителей и гостей Новосибирска о безопасности на воде.