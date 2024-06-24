Погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса. По стране ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман.
Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днем максимально составит 19−24 градусов. Атмосферное давление будет расти.
До +24°С будет сегодня в Беларуси
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла будет сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса. По стране ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман.