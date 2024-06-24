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До +24°С будет сегодня в Беларуси

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла будет сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 84% 749 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

Погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса. По стране ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман.

Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днем максимально составит 19−24 градусов. Атмосферное давление будет расти.