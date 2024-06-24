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Продажу алкоголя ограничат в Иркутске 29 июня

В День молодежи в областном центре нельзя будет приобрести алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

В День молодежи в Иркутске будет введен запрет на розничную реализацию алкогольных напитков. Продажу ограничат 29 июня в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— В соответствии с постановлением правительства Иркутской области ограничение будет действовать с 8.00 до 23.00, — пояснили в пресс-службе.

Ограничение будет действовать весь день, но не затронет кафе, рестораны и другие места общепита.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с отключением холодной воды в Ленинском районе Иркутска столкнутся жители областного центра. Прекращение подачи водоснабжения связано с плановыми ремонтными работами по подготовке к предстоящему отопительному периоду.