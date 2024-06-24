Продажу алкоголя ограничат в Иркутске 29 июня

В День молодежи в Иркутске будет введен запрет на розничную реализацию алкогольных напитков. Продажу ограничат 29 июня в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— В соответствии с постановлением правительства Иркутской области ограничение будет действовать с 8.00 до 23.00, — пояснили в пресс-службе.
Ограничение будет действовать весь день, но не затронет кафе, рестораны и другие места общепита.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с отключением холодной воды в Ленинском районе Иркутска столкнутся жители областного центра. Прекращение подачи водоснабжения связано с плановыми ремонтными работами по подготовке к предстоящему отопительному периоду.