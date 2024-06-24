В Перми построят еще одну ротонду за 2,5 млн рублей

«Инициативная группа жителей предлагает установить уменьшенную версию ротонды на возвышенном участке левобережной зоны реки Мулянка, а вокруг создать зону ландшафтного озеленения. Планируется, что ротонда станет местом притяжения для всех жителей микрорайона и города, а также станет площадкой для проведения различных культурно-массовых и экологических мероприятий» — сообщают в администрации города. Строительство реализуют в рамках инициативных проектов ТОС.