В Перми построят еще одну ротонду за 2,5 млн рублей

Городские власти ищут подрядчика для строительства ротонды в Индустриальном районе Перми. На эти цели из бюджета готовы выделить около 2,5 млн рублей. Информация об этом появилась в документации тендера.
«Инициативная группа жителей предлагает установить уменьшенную версию ротонды на возвышенном участке левобережной зоны реки Мулянка, а вокруг создать зону ландшафтного озеленения. Планируется, что ротонда станет местом притяжения для всех жителей микрорайона и города, а также станет площадкой для проведения различных культурно-массовых и экологических мероприятий» — сообщают в администрации города. Строительство реализуют в рамках инициативных проектов ТОС.
Подрядчика выберут по результатам электронных торгов в начале следующего месяца. Строение планируют возвести из качественного гранита, а крышу — из гибкой черепицы.