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В Перми построят еще одну ротонду за 2,5 млн рублей

Мэрия города ищет подрядчика для выполнения проекта.

Источник: Комсомольская правда

Городские власти ищут подрядчика для строительства ротонды в Индустриальном районе Перми. На эти цели из бюджета готовы выделить около 2,5 млн рублей. Информация об этом появилась в документации тендера.

«Инициативная группа жителей предлагает установить уменьшенную версию ротонды на возвышенном участке левобережной зоны реки Мулянка, а вокруг создать зону ландшафтного озеленения. Планируется, что ротонда станет местом притяжения для всех жителей микрорайона и города, а также станет площадкой для проведения различных культурно-массовых и экологических мероприятий» — сообщают в администрации города. Строительство реализуют в рамках инициативных проектов ТОС.

Подрядчика выберут по результатам электронных торгов в начале следующего месяца. Строение планируют возвести из качественного гранита, а крышу — из гибкой черепицы.

строительство