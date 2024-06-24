Где в Минске отключат горячую воду на этой неделе (список адресов)

— Мы стремимся к тому, чтобы в этом году сократить средний период плановых отключений горячей воды до 10 суток. Но важно, чтобы не страдало качество работ, ведь от этого зависит надежность теплоснабжения в зимний период, — отмечал ранее заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.