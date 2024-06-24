Где в Минске отключат горячую воду на этой неделе (список адресов)

С 24 июня горячее водоснабжение будет отсутствовать у пользователей «Минсккоммунтеплосети» по адресам:
- ул. Веснинка, 16;
- ул. Маяковского, 135,
- к. 3; пр. Победителей, 112.
Напомним, нормативный срок отключения составляет 13 суток. При этом в прошлом году в Минске средний срок отключений составил 10,3 дня.
— Мы стремимся к тому, чтобы в этом году сократить средний период плановых отключений горячей воды до 10 суток. Но важно, чтобы не страдало качество работ, ведь от этого зависит надежность теплоснабжения в зимний период, — отмечал ранее заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.