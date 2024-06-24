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Где в Минске отключат горячую воду на этой неделе (список адресов)

В Минске плановое отключение горячего водоснабжения в жилых домах началось с 15 мая. Такие меры принимаются для подготовки оборудования и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период. Кому из минчан отключат горячую воду на этой неделе, выяснил корреспондент агентства «Минск-Новости».

С 24 июня горячее водоснабжение будет отсутствовать у пользователей «Минсккоммунтеплосети» по адресам:

  • ул. Веснинка, 16;
  • ул. Маяковского, 135,
  • к. 3; пр. Победителей, 112.

Напомним, нормативный срок отключения составляет 13 суток. При этом в прошлом году в Минске средний срок отключений составил 10,3 дня.

— Мы стремимся к тому, чтобы в этом году сократить средний период плановых отключений горячей воды до 10 суток. Но важно, чтобы не страдало качество работ, ведь от этого зависит надежность теплоснабжения в зимний период, — отмечал ранее заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.

ЖКХ