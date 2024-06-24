Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демешин сдвинул с мертвой точки вопрос с дефицитом инсулина в Хабкрае

Глава региона поручил до 1 сентября обеспечить необходимыми лекарствами всех, кому это полагается.

Источник: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин сдвинул с мертвой точки вопрос с дефицитом инсулина в Хабаровском крае, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

После вмешательства главы региона минздрав активизировал закупки инсулина. 23 июня в край уже поступило 10 наименований препаратов. Всего заключено 13 контрактов на поставку лекарств из 20 необходимых, а это 46,4 тысячи упаковок.

«Я поручил в течение недели обеспечить льготников этой категории необходимым инсулином за счет перераспределения остатков. Люди не могут ждать обещанных краевым минздравом поставок, которые растянутся на два месяца. Виновные в срыве закупок лекарств для больных сахарным диабетом уже уволены. Впредь такая ситуация не должна повториться», — отметил врио губернатора Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

Он также поручил до 1 сентября обеспечить необходимыми лекарствами всех, кому это полагается.