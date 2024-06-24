Демешин сдвинул с мертвой точки вопрос с дефицитом инсулина в Хабкрае

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин сдвинул с мертвой точки вопрос с дефицитом инсулина в Хабаровском крае, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
После вмешательства главы региона минздрав активизировал закупки инсулина. 23 июня в край уже поступило 10 наименований препаратов. Всего заключено 13 контрактов на поставку лекарств из 20 необходимых, а это 46,4 тысячи упаковок.
«Я поручил в течение недели обеспечить льготников этой категории необходимым инсулином за счет перераспределения остатков. Люди не могут ждать обещанных краевым минздравом поставок, которые растянутся на два месяца. Виновные в срыве закупок лекарств для больных сахарным диабетом уже уволены. Впредь такая ситуация не должна повториться», — отметил врио губернатора Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.
Он также поручил до 1 сентября обеспечить необходимыми лекарствами всех, кому это полагается.