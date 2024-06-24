Демешин сдвинул с мертвой точки вопрос с дефицитом инсулина в Хабкрае

«Я поручил в течение недели обеспечить льготников этой категории необходимым инсулином за счет перераспределения остатков. Люди не могут ждать обещанных краевым минздравом поставок, которые растянутся на два месяца. Виновные в срыве закупок лекарств для больных сахарным диабетом уже уволены. Впредь такая ситуация не должна повториться», — отметил врио губернатора Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.