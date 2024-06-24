Его ищут уже девять дней: житель Хабаровского края бесследно пропал в тайге

Куда исчез мужчина, с какой целью ушел в лес и почему до сих пор не вернулся — остается неизвестным. Уже девять дней его коллеги и знакомые, друзья и близкие остаются в неведении и лишь гадают — вдруг он заблудился в густой дальневосточной тайге и не может никак найти путь домой? А, возможно, он ранен, и ему нужна срочная помощь, или он обессилел за столько дней от голода, что не может передвигаться? Версии возникают разные, вплоть до самых страшных.