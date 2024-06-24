Его ищут уже девять дней: житель Хабаровского края бесследно пропал в тайге

В вахтовом поселке Хабаровского края без вести пропал работник. Мужчина ушел в лес еще девять дней назад и до сих пор не вернулся. Сначала его искали коллеги с работы, затем к делу подключилась полиция, а сейчас уже второй день поиски ведут спасатели МЧС региона. Результата пока никакого нет, впрочем, нет и никаких следов пропавшего. Мужчина словно сквозь землю провалился. Подробнее о случившемся — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Куда исчез мужчина, с какой целью ушел в лес и почему до сих пор не вернулся — остается неизвестным. Уже девять дней его коллеги и знакомые, друзья и близкие остаются в неведении и лишь гадают — вдруг он заблудился в густой дальневосточной тайге и не может никак найти путь домой? А, возможно, он ранен, и ему нужна срочная помощь, или он обессилел за столько дней от голода, что не может передвигаться? Версии возникают разные, вплоть до самых страшных.
Пропал он, по данным полиции, предположительно 15 июня. Работник жил в вахтовом поселке недалеко от мыса Манорского в Тугуро-Чумиканском районе, а работал, вероятнее всего, в порту Эльга. В тот день он ушел в лес и исчез. Больше его никто не видел.
Информации о том, зачем ему туда потребовалось срочно пойти, нет — так же, как нет и сведений о каких-либо конфликтах с другими работниками или руководством. Мужчина просто-напросто пропал.
— Заявление к нам поступило, но из-за того, что в районе поиска были сложные метеоусловия, осадки и низкая облачность, авиация не могла ранее туда вылететь. Как только появилось погодное окно, туда незамедлительно были направлены и группа спасателей, и сотрудники полиции, которые в настоящее время там проводят поисковые работы, — говорит Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Накануне на поиски вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Он успел провести авиаразведку в предполагаемом районе поиска и промониторил порядка 40 квадратных километров местности. Спасатели обследовали территорию близ мыса Манорского, но пока что поиски не дали результатов. 24 июня поиски будут продолжены.