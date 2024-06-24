Пьяную пассажирку из Кемерова сняли с рейса в Москву за мелкое хулиганство

Выяснилось, что во время посадки экипаж воздушного судна обратил внимание на женщину с видимыми признаками опьянения. Для безопасности полёта и во избежание возможного причинения вреда себе и окружающим командир воздушного судна отказал ей в перелёте. Авиапассажирка повела себя вызывающе и начала ругаться матом на работников авиатранспорта.