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Пьяную пассажирку из Кемерова сняли с рейса в Москву за мелкое хулиганство

Женщина пыталась улететь в состоянии алкогольного опьянения, а после отказа неадекватно себя вела.

Пресс-служба Кузбасского линейного управления МВД России сообщает, что пьяную пассажирку в кемеровском аэропорту привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и не допустили к вылету (видео тут). 39-летняя женщина пыталась улететь в Москву.

Выяснилось, что во время посадки экипаж воздушного судна обратил внимание на женщину с видимыми признаками опьянения. Для безопасности полёта и во избежание возможного причинения вреда себе и окружающим командир воздушного судна отказал ей в перелёте. Авиапассажирка повела себя вызывающе и начала ругаться матом на работников авиатранспорта.

Транспортные полицейские доставили гражданку в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование, которое установило у неё состояние алкогольного опьянения.

«В случае невыполнения пассажиром установленных правил поведения авиакомпания может отказать ему в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании», — напоминает транспортная полиция.