Движение трамваев на вокзал откроют в Челябинске 10 июля

Движение закрыто из-за капитального ремонта путей с начала июня. Земляные работы на участке затянулись из-за дождей в начале лета, однако, уточнили в «ЧелябГЭТ» капитальный ремонт рельсов идёт в соответствии с графиком. Во второй половине дня 24 июня рабочие начнут укладывать рельсошпальную решётку. С 28 июня приступят к ремонту переезда на пересечении улицы Цвиллинга с проспектом Ленина.