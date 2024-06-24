Движение трамваев на вокзал откроют в Челябинске 10 июля

Движение трамваев по улице Цвиллинга в сторону вокзала в Челябинске откроют 10 июля. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «ЧелябГЭТ».
Движение закрыто из-за капитального ремонта путей с начала июня. Земляные работы на участке затянулись из-за дождей в начале лета, однако, уточнили в «ЧелябГЭТ» капитальный ремонт рельсов идёт в соответствии с графиком. Во второй половине дня 24 июня рабочие начнут укладывать рельсошпальную решётку. С 28 июня приступят к ремонту переезда на пересечении улицы Цвиллинга с проспектом Ленина.
Ранее сообщалось, что в Челябинске возобновили движение трамваев на Северо-запад. Первый этап ремонта рельсов на пересечении проспекта Победы с улицей Каслинской завершён.