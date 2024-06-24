Владивосток получит новый сквер на месте бывших трамвайных путей

В этом году во Владивостоке планируется благоустройство еще двух парковых зон по нацпроекту: на Кирова, 116 и Ватутина, 26. Для каждой из трех вышеперечисленных территорий были разработаны концепции благоустройства, которые представили на общественных обсуждениях. Отбор мест для благоустройства проводился уже в третий раз на платформе 25.gorodsreda.ru, где жители могли выбирать из десяти предложенных территорий. В голосовании приняли участие 75 277 человек.

