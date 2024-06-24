Владивосток получит новый сквер на месте бывших трамвайных путей

Во Владивостоке стартовали работы по созданию нового сквера, который расположится на улице Жигура возле домов № 2, 4 и 6, заняв пространство, где когда-то пролегали трамвайные пути. Этот проект в прошлом году выиграл в конкурсе, проходившем в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», получив поддержку 11 480 голосов в рейтинговом голосовании.
По информации пресс-службы администрации Владивостока, глава города Константин Шестаков посетил место будущего сквера и поделился с журналистами деталями проекта. Он уточнил, что сквер получит статус транзитного и протянется от кольца Третьей Рабочей до жилого комплекса «Мёд». В рамках обустройства планируется проведение озеленительных работ, создание комфортной зоны для прогулок и установка малых архитектурных форм. Также предусмотрена организация небольшой автопарковки. "Работы должны быть завершены до конца августа, — сообщил Шестаков после встречи с представителями подрядной организации.
На данный момент на объекте ведутся земляные работы, после которых начнется формирование пешеходных связей и озеленение. Шестаков выразил надежду на участие местных жителей в высадке хвойных деревьев, чтобы усилить их сопричастность к процессу благоустройства.
В этом году во Владивостоке планируется благоустройство еще двух парковых зон по нацпроекту: на Кирова, 116 и Ватутина, 26. Для каждой из трех вышеперечисленных территорий были разработаны концепции благоустройства, которые представили на общественных обсуждениях. Отбор мест для благоустройства проводился уже в третий раз на платформе 25.gorodsreda.ru, где жители могли выбирать из десяти предложенных территорий. В голосовании приняли участие 75 277 человек.