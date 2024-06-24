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Прошла лечение и нашла работу: хабаровчанка смогла вернуть сына после лишения родительских прав

Жительница Хабаровска бросила пить после лишения родительских прав.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Хабаровского края обратилась в суд, чтобы восстановиться в родительских правах на своего несовершеннолетнего сына. Их ее лишил Геленджинкский городской суд. Отца у девочки нет, она — единственный родитель у ребенка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Прав женщину лишили из-за того, что она не исполняла свои обязанности по воспитанию ребенка, а также много пила. Образ жизни и поведение у нее поменялись, она бросила спиртное и прошла лечение в наркодиспансере.

«В ходе рассмотрения дела прокурор и орган опеки не возражали против восстановления гражданки в родительских правах. Судом установлено, что женщина имеет постоянный заработок, образ жизни и отношение к сыну изменила, алкогольными напитками не злоупотребляет, постоянно общается с ребенком посредством телефонной связи, принимает участие в его воспитании, интересуется судьбой и здоровьем сына, помогает материально содержать ребенка», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Кировский районный суд Хабаровска принял решение о восстановлении женщины в родительских правах.