Красноярцам рассказали о продуктах против летней жары

Красноярцам в период летней жары советуют налегать на свежие овощи, фрукты и ягоды. Они содержат много влаги, клетчатки, витаминов и биологически активных веществ.
«Рейтинг против обезвоживания возглавляют овощи — сельдерей и томаты, редис и огурцы, салаты и кабачки. Их можно есть просто так, миксовать в салатах, добавлять в йогурты и каши», — рассказывают в краевом Роспотребнадзоре.
Арбузы и дыни тоже хороши против жары, но специалисты просят не забывать, что в этих ягодах много сахара.
И не стоит забывать об употреблении воды в жару. Взрослому человеку, уточняют в Роспотребнадзоре, при температуре выше +20 надо выпивать не меньше 100 мл воды в час.
Можно пить морсы, молочно-кислые продукты, зеленый чай, компот из сухофруктов. А вот от газировки, энергетиков и алкоголя лучше отказаться.