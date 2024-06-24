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Красноярцам рассказали о продуктах против летней жары

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор рассказал о том, какие продукты помогут в летнюю жару избежать обезвоживания.

Источник: Нейросеть

Красноярцам в период летней жары советуют налегать на свежие овощи, фрукты и ягоды. Они содержат много влаги, клетчатки, витаминов и биологически активных веществ.

«Рейтинг против обезвоживания возглавляют овощи — сельдерей и томаты, редис и огурцы, салаты и кабачки. Их можно есть просто так, миксовать в салатах, добавлять в йогурты и каши», — рассказывают в краевом Роспотребнадзоре.

Арбузы и дыни тоже хороши против жары, но специалисты просят не забывать, что в этих ягодах много сахара.

И не стоит забывать об употреблении воды в жару. Взрослому человеку, уточняют в Роспотребнадзоре, при температуре выше +20 надо выпивать не меньше 100 мл воды в час.

Можно пить морсы, молочно-кислые продукты, зеленый чай, компот из сухофруктов. А вот от газировки, энергетиков и алкоголя лучше отказаться.

здоровье