Красноярцам рассказали о продуктах против летней жары

«Рейтинг против обезвоживания возглавляют овощи — сельдерей и томаты, редис и огурцы, салаты и кабачки. Их можно есть просто так, миксовать в салатах, добавлять в йогурты и каши», — рассказывают в краевом Роспотребнадзоре.