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Самарцев предупредили об опасных марках мороженого

Эксперты Роскачества рассказали самарцам, какое мороженое может быть фальсификатом.

Источник: Комсомольская правда

Самарцам рассказали, какие марки мороженого могут быть опасными и даже вредными. Проверку проводили эксперты Роскачества. Они закупили мороженое 38 торговых марок: приобретали их как в офлайн-магазинах, так и в интернете.

— Цель спецпроекта — выяснить, есть ли среди популярных марок продукция с признаками фальсификации, — сообщила пресс-служба ведомства и уточнила, что более 60% исследуемых образцов соответствовали основным требованиям законодательства.

В некоторых образцах эксперты обнаружили замены молочного жира растительным. А в мороженом трех торговых марок — «Как раньше», «Ля Фам», «Филевское» — нашли фитостерины. Также признаки фальсификации выявлены в мороженом «Вкусландия» и «Ленинградское»: в них нашли отклонение жирнокислотном и триглицеридном составе.

В мороженом «Ермолино» и «Мишка на полюсе» обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Но они могли попасть в продукты из-за нарушений условий хранения и целостности упаковки, отметили в Роскачестве.