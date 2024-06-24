Самарцев предупредили об опасных марках мороженого

Самарцам рассказали, какие марки мороженого могут быть опасными и даже вредными. Проверку проводили эксперты Роскачества. Они закупили мороженое 38 торговых марок: приобретали их как в офлайн-магазинах, так и в интернете.
— Цель спецпроекта — выяснить, есть ли среди популярных марок продукция с признаками фальсификации, — сообщила пресс-служба ведомства и уточнила, что более 60% исследуемых образцов соответствовали основным требованиям законодательства.
В некоторых образцах эксперты обнаружили замены молочного жира растительным. А в мороженом трех торговых марок — «Как раньше», «Ля Фам», «Филевское» — нашли фитостерины. Также признаки фальсификации выявлены в мороженом «Вкусландия» и «Ленинградское»: в них нашли отклонение жирнокислотном и триглицеридном составе.
В мороженом «Ермолино» и «Мишка на полюсе» обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Но они могли попасть в продукты из-за нарушений условий хранения и целостности упаковки, отметили в Роскачестве.