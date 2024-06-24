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В МЧС по Челябинской области выступили с экстренным предупреждением

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня, ФедералПресс. В Челябинской области продлили прогноз о неблагоприятных погодных явлениях на 24 июня. Южноуральцев предупредили в МЧС о грозах и граде.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 70% 751 мм рт. ст. +25°

«В отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20−25 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным синоптиков «Гисметео», в понедельник температура воздуха не поднимется выше 22 градусов,

В Челябинске до конца июня синоптики пообещали дождливую погоду. Температура воздуха будет постепенно понижаться. 30 июня ртутные столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов днем. Ночью будет всего 7 градусов.