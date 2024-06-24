В МЧС по Челябинской области выступили с экстренным предупреждением

«В отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20−25 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
По данным синоптиков «Гисметео», в понедельник температура воздуха не поднимется выше 22 градусов,
В Челябинске до конца июня синоптики пообещали дождливую погоду. Температура воздуха будет постепенно понижаться. 30 июня ртутные столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов днем. Ночью будет всего 7 градусов.