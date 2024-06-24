В мае инфляция в Хабаровском крае оставалась ниже окружной

«Сокращение импортных поставок картофеля привело к ускорению годового роста цен на него как в Хабаровском крае, так и в целом по стране. Традиционно доля импортного картофеля на рынке возрастает в последние месяцы весны. Кроме того, на цены повлияло более быстрое сокращение запасов местного картофеля по сравнению с прошлым годом из-за низкого урожая в 2023 году», — отметила заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.