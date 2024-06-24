В мае инфляция в Хабаровском крае оставалась ниже окружной

Годовая инфляция в Хабаровском крае в мае составила 8,6%, что ниже, чем в целом по Дальневосточному федеральному округу (9,2%). Высокий потребительский спрос по-прежнему превышал возможности расширения предложения, а издержки компаний продолжали увеличиваться, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Отделения Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России.
«Сокращение импортных поставок картофеля привело к ускорению годового роста цен на него как в Хабаровском крае, так и в целом по стране. Традиционно доля импортного картофеля на рынке возрастает в последние месяцы весны. Кроме того, на цены повлияло более быстрое сокращение запасов местного картофеля по сравнению с прошлым годом из-за низкого урожая в 2023 году», — отметила заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.
Спрос на внутренние авиарейсы увеличился в том числе из-за повышения интереса россиян к путешествиям по стране. В результате цены на авиабилеты выросли в годовом выражении.
В целом по России инфляция в мае составила 8,3%. Для ограничения избыточного расширения внутреннего спроса и снижения инфляции к цели Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле.