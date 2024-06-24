«Выгнать к чертям»: губернатор Травников прокомментировал затянувшуюся реконструкцию Первомайского сквера

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о затянувшейся реконструкции Первомайского сквера в центре мегаполиса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Благоустройство общественных пространств в регионе стало темой доклада и. о. министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Назарова на оперативном совещании в областном правительстве.
Заслушав доклад, губернатор призвал менять подход к проведению работ по благоустройству и в качестве примера привёл реконструкцию Первомайского сквера, которая должна была завершиться ещё в прошлом году. По словам Травникова, городским властям следовало бы разорвать контракт с подрядчиком этих работ.
«И не надо бояться, мы в таком случае ничего не теряем. Ничто не мешает выгнать подрядчика к чертям — примеры у нас уже есть. Первомайский сквер мы пытались дотянуть, нянчились до последнего — вот и дотянули. Надо уже заканчивать с этим, хотя было бы правильнее выгнать подрядчика ещё летом прошлого года. Иначе ситуацию мы не переломим — и нахлебники будут плодиться и дальше», — заявил губернатор.
По оценке министерства ЖКХ региона, готовность Первомайского сквера на данный момент составляет 74%..
21 мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что поставил департаменту культуры, спорта и молодёжной политики задачу ежедневно контролировать подрядчика и отчитываться о выполнении «дорожной карты»..
«Утром с подрядчиком определять фронт работ, вечером — проверять выполнение», — писал градоначальник в своём телеграм-канале. Тогда же чиновник назвал и новые сроки завершения реконструкции сквера — 15 августа 2024 года..
Напомним, реконструкция Первомайского сквера стартовала в мае 2023 года, и должна была закончиться осенью того же года, однако сроки работ были перенесены.
Общая сумма затрат оценивалась в 175 440 483 рубля.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Закаменском сквере Новосибирска начали ремонтировать дорожки.