«Выгнать к чертям»: губернатор Травников прокомментировал затянувшуюся реконструкцию Первомайского сквера

«И не надо бояться, мы в таком случае ничего не теряем. Ничто не мешает выгнать подрядчика к чертям — примеры у нас уже есть. Первомайский сквер мы пытались дотянуть, нянчились до последнего — вот и дотянули. Надо уже заканчивать с этим, хотя было бы правильнее выгнать подрядчика ещё летом прошлого года. Иначе ситуацию мы не переломим — и нахлебники будут плодиться и дальше», — заявил губернатор.