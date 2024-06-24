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В 30-градусную жару жители станции Мочище остаются без воды

Этим летом жители станции Мочище в Новосибирском районе особенно остро ощутили проблемы с водоснабжением. В администрации Станционного сельсовета утверждают, что нехватка воды в системе имеет сезонный характер, и для решения проблемы в поселок вскоре начнут прокладывать водопровод из города. Но пока этого не произошло, люди требуют обеспечить регулярный подвоз питьевой воды.

Источник: Прецедент

На улице уже который день стоит жара в +30 градусов, а жители станции Мочище с трудом добывают воду для элементарных бытовых нужд. Такое испытание буквально взорвало станционный чат в популярном мессенджере, люди с возмущением пишут об отсутствии возможностей помыться, постирать вещи или приготовить еду.

По словам местных обезвоживание дотянулось даже до местной амбулатории. Одна из жительниц в отчаянии устроила одиночный пикет у администрации Станционного сельсовета вооружившись плакатом с коротким, но ёмким вопросом «Где вода?!».

ЖКХ