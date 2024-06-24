В 30-градусную жару жители станции Мочище остаются без воды

На улице уже который день стоит жара в +30 градусов, а жители станции Мочище с трудом добывают воду для элементарных бытовых нужд. Такое испытание буквально взорвало станционный чат в популярном мессенджере, люди с возмущением пишут об отсутствии возможностей помыться, постирать вещи или приготовить еду.
По словам местных обезвоживание дотянулось даже до местной амбулатории. Одна из жительниц в отчаянии устроила одиночный пикет у администрации Станционного сельсовета вооружившись плакатом с коротким, но ёмким вопросом «Где вода?!».