В 30-градусную жару жители станции Мочище остаются без воды

Этим летом жители станции Мочище в Новосибирском районе особенно остро ощутили проблемы с водоснабжением. В администрации Станционного сельсовета утверждают, что нехватка воды в системе имеет сезонный характер, и для решения проблемы в поселок вскоре начнут прокладывать водопровод из города. Но пока этого не произошло, люди требуют обеспечить регулярный подвоз питьевой воды.