В окрестностях Дивногорска бродят медведи

Напоминаем о том, что не следует приближаться к медведям. Если вы увидите рядом животное, то, не привлекая его внимания, постарайтесь тихо уйти. Убегать не следует, так как это только спровоцирует мишку, а шансов убежать от хищника мало. Встретившись с медведем, не паникуйте, не кричите и не смотрите косолапому в глаза.