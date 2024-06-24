Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В окрестностях Дивногорска бродят медведи

Зверей видели в районе Красноярской ГЭС, на горе у буквы Z и в садовом обществе «Акация».

Источник: Krasnoyarskmedia

За последние несколько дней медведей трижды заметили в окрестностях Дивногорска.

Как рассказали в администрации города Дивногорска, косолапый бродил в районе Красноярской ГЭС. Также медведица с тремя медвежатами была замечена на горе у буквы Z. Ещё зверь навестил садовое общество «Акация».

Напоминаем о том, что не следует приближаться к медведям. Если вы увидите рядом животное, то, не привлекая его внимания, постарайтесь тихо уйти. Убегать не следует, так как это только спровоцирует мишку, а шансов убежать от хищника мало. Встретившись с медведем, не паникуйте, не кричите и не смотрите косолапому в глаза.

флора и фауна