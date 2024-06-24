Омичей беспокоит яма на Красном Пути у Дворца творчества

«Есть участок, который тоже требует ремонта дорожного полотна. Он находится в 145 метрах до остановки “Дворец творчества” по направлению в сторону центра. И автомобили, и общественный транспорт постоянно объезжают эти ямы, что может привести к аварии», — написала жительница ещё 7 июня.