Омичей беспокоит яма на Красном Пути у Дворца творчества

В телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.» появилось сообщение омички о проведённом ремонте дороги на Красном Пути. По её словам, реконструкция затронула только центральные полосы, не коснувшись крайних.
«Есть участок, который тоже требует ремонта дорожного полотна. Он находится в 145 метрах до остановки “Дворец творчества” по направлению в сторону центра. И автомобили, и общественный транспорт постоянно объезжают эти ямы, что может привести к аварии», — написала жительница ещё 7 июня.
Тогда в городской администрации отреагировали на замечание женщины, отметив, что работы выполнены в рамках установленного финансирования и объёмах. В мэрии добавили, что указанный омичкой участок обследуют в течение двух недель.
Однако с того момента прошло уже больше времени. И на вопрос обратившейся жительницы о результатах в администрации снова ответили, что участок обследуют в течение 14 дней.