О продуктах в холодильниках забыть: Тысячи жителей Кишинева в понедельник, 24 июня, останутся без света на весь день — публикуем адреса

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
Центр:
Академическая, ¾, Хынчештское шоссе, 57A, 61, Миорица, 3/1, 3/2, 3/3, ⅗, 3/12, 7/1, 44, Спрынченоайя, 1/1, 3/1, 5, 5B, 5C, 5D, 5E,
Рышкановка:
Акад. Н. Корлэтяну, 1−11, 8−16, 14, 15, 19, 20−24, 28, 32, Буковиней, 52, 68, 9999, Каля Орхеюлуй, 999, К. Константинов, 2−12, 18−20, Е. Руссев, 3−9, 10−14, 9999, Георгицэ Д., 2−8, 8A, 3, 7, Студенческая, 3/6, ⅜, 7/3, 7/4, В. Рошка, 4−18 — с 09.40 до 17.00.
Чевкарь, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 999, 11/1, Язулуй, 17, 19, 51−63, 72, 72/1, 74/1, 82−84, 999, 9002, 9003, 9005 — с 09.50 до 17.00.