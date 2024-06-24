О продуктах в холодильниках забыть: Тысячи жителей Кишинева в понедельник, 24 июня, останутся без света на весь день — публикуем адреса

Акад. Н. Корлэтяну, 1−11, 8−16, 14, 15, 19, 20−24, 28, 32, Буковиней, 52, 68, 9999, Каля Орхеюлуй, 999, К. Константинов, 2−12, 18−20, Е. Руссев, 3−9, 10−14, 9999, Георгицэ Д., 2−8, 8A, 3, 7, Студенческая, 3/6, ⅜, 7/3, 7/4, В. Рошка, 4−18 — с 09.40 до 17.00.